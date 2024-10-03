Прямой эфир

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о суверенитете

03 октября 2024 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне смены политического фундамента в Европейском союзе растет количество разногласий между участниками. Противоборство между Брюсселем и Будапештом начинает выходить на официальный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия направила в Европейский суд в Люксембурге иск против Венгрии. В ЕК утверждают, что принятый Будапештом закон о национальном суверенитете нарушает законодательство ЕС.

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о суверенитете-2

Закон был принят еще в декабре 2023 года по инициативе партии премьера Орбана. Примечательно, что он запрещает зарубежное финансирование политических организаций и устанавливает уголовное наказание за нарушение запрета. Но сохранение суверенитета и национальной идентичности для некоторых стран Евросоюза стало проблемой на фоне покорной политики других.

Еврочиновники утверждают, что закон нарушает Хартию об основных правах. В случае если суд признает правоту Еврокомиссии, на Венгрию может быть наложен крупный штраф. Хотя такую методику Брюссель использует не впервые. Евросоюз уже ранее манипулировал заморозками траншей для Будапешта ради своей выгоды.

# Европейский союз

Другие новости рубрики

Все новости
МО РФ: российские войска взяли под свой контроль Угледар
03 октября 2024 15:24

МО РФ: российские войска взяли под свой контроль Угледар

В Грузии приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ
03 октября 2024 13:57

В Грузии приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Власти ФРГ ужесточают меры против безработных
03 октября 2024 13:39

Власти ФРГ ужесточают меры против безработных