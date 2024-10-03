Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о суверенитете

На фоне смены политического фундамента в Европейском союзе растет количество разногласий между участниками. Противоборство между Брюсселем и Будапештом начинает выходить на официальный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия направила в Европейский суд в Люксембурге иск против Венгрии. В ЕК утверждают, что принятый Будапештом закон о национальном суверенитете нарушает законодательство ЕС.