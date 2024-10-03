Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о суверенитете

На фоне смены политического фундамента в Европейском союзе растет количество разногласий между участниками. Противоборство между Брюсселем и Будапештом начинает выходить на официальный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еврокомиссия направила в Европейский суд в Люксембурге иск против Венгрии. В ЕК утверждают, что принятый Будапештом закон о национальном суверенитете нарушает законодательство ЕС.
Закон был принят еще в декабре 2023 года по инициативе партии премьера Орбана. Примечательно, что он запрещает зарубежное финансирование политических организаций и устанавливает уголовное наказание за нарушение запрета. Но сохранение суверенитета и национальной идентичности для некоторых стран Евросоюза стало проблемой на фоне покорной политики других.
Еврочиновники утверждают, что закон нарушает Хартию об основных правах. В случае если суд признает правоту Еврокомиссии, на Венгрию может быть наложен крупный штраф. Хотя такую методику Брюссель использует не впервые. Евросоюз уже ранее манипулировал заморозками траншей для Будапешта ради своей выгоды.