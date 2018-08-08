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Наводнение в Китае: дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины

08 августа 2018 09:58
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Новости Китая. Более 30 тысяч китайцев пострадали в результате мощного наводнения на северо-востоке страны. Еще около 1000 человек были экстренно эвакуированы из погружающихся под воду районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Китае: дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины-1

Из-за проливных дождей из берегов вышли местные реки. Дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины.

Наводнение в Китае: дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины-4

Сотрудники экстренных служб выносили детей и женщин из авто на руках. Огромный урон подтопления нанесли сельхозугодиям.

Наводнение в Китае: дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины-7

Прямой экономический ущерб оценивается в 14 миллионов долларов.

Наводнение в Китае: дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины-10

В связи со сложившейся ситуацией власти запустили механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-го уровня.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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