Наводнение в Китае: дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины

Новости Китая. Более 30 тысяч китайцев пострадали в результате мощного наводнения на северо-востоке страны. Еще около 1000 человек были экстренно эвакуированы из погружающихся под воду районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Более 30 тысяч китайцев пострадали в результате мощного наводнения на северо-востоке страны. Еще около 1000 человек были экстренно эвакуированы из погружающихся под воду районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за проливных дождей из берегов вышли местные реки. Дороги затопило так быстро, что люди не успели покинуть свои машины.
Сотрудники экстренных служб выносили детей и женщин из авто на руках. Огромный урон подтопления нанесли сельхозугодиям.
Прямой экономический ущерб оценивается в 14 миллионов долларов.
В связи со сложившейся ситуацией власти запустили механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-го уровня.