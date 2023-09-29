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Скейтбордистка из Китая стала самой молодой золотой медалисткой Азиатских игр

29 сентября 2023 13:20
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Новости Китая. Жительница Китая стала самой молодой золотой медалисткой Азиатских игр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золотая скейтбордистка Цуй Чэньси поразила зрителей не только своим возрастом, но и мастерством.

Скейтбордистка из Китая стала самой молодой золотой медалисткой Азиатских игр-1

В арсенале спортсменки – олли, вращения, флипы, скольжения и многое другое. В борьбе за первое место Цуй обошла свою соотечественницу, 18-летнюю Цзэн Вэньхуэй, а также 16-летнюю жительницу Японии.

Скейтбордистка из Китая стала самой молодой золотой медалисткой Азиатских игр-4

Цуй родом из восточной китайской провинции Шаньдун, начала кататься на скейтборде только три года назад, и то совершенно случайно. Из-за пандемии коронавируса спортивная секция, в которой раньше занималась девушка, закрылась. Тогда она пошла в ту, что работала.

# Спортивные соревнования # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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