Скейтбордистка из Китая стала самой молодой золотой медалисткой Азиатских игр

Новости Китая. Жительница Китая стала самой молодой золотой медалисткой Азиатских игр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золотая скейтбордистка Цуй Чэньси поразила зрителей не только своим возрастом, но и мастерством.

В арсенале спортсменки – олли, вращения, флипы, скольжения и многое другое. В борьбе за первое место Цуй обошла свою соотечественницу, 18-летнюю Цзэн Вэньхуэй, а также 16-летнюю жительницу Японии.

Цуй родом из восточной китайской провинции Шаньдун, начала кататься на скейтборде только три года назад, и то совершенно случайно. Из-за пандемии коронавируса спортивная секция, в которой раньше занималась девушка, закрылась. Тогда она пошла в ту, что работала.