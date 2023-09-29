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Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах

29 сентября 2023 13:10
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Новости ОАЭ. Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может снизить количество выбросов углекислого газа и улучшить качество почвы, говорят ученые.

Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах-1

Правда, пока новинка еще проходит тестовые испытания, а производится биоуголь посредством процесса, который называется пиролиз.

Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах-4

Ахмед Эль-Наггар, биолог:
Благодаря проведенным экспериментам мы обнаружили, что биоуголь дает растениям способность противостоять засухе и дефициту влаги. Мы также узнали, что он улучшает химические, физические и биологические характеристики почвы.

Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах-7

Некоторые все еще сомневаются в пользе биоугля для окружающей среды, но ученые надеются переубедить скептиков. После завершения испытаний результаты будут говорить сами за себя, не сомневаются биологи.

# Экология # Марина Кишкурно # Фотофакт

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