Новости ОАЭ. Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может снизить количество выбросов углекислого газа и улучшить качество почвы, говорят ученые.

Правда, пока новинка еще проходит тестовые испытания, а производится биоуголь посредством процесса, который называется пиролиз.

Ахмед Эль-Наггар, биолог:

Благодаря проведенным экспериментам мы обнаружили, что биоуголь дает растениям способность противостоять засухе и дефициту влаги. Мы также узнали, что он улучшает химические, физические и биологические характеристики почвы.