Новости ОАЭ. Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может снизить количество выбросов углекислого газа и улучшить качество почвы, говорят ученые.
Новости ОАЭ. Биоуголь разработали в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может снизить количество выбросов углекислого газа и улучшить качество почвы, говорят ученые.
Правда, пока новинка еще проходит тестовые испытания, а производится биоуголь посредством процесса, который называется пиролиз.
Ахмед Эль-Наггар, биолог:
Благодаря проведенным экспериментам мы обнаружили, что биоуголь дает растениям способность противостоять засухе и дефициту влаги. Мы также узнали, что он улучшает химические, физические и биологические характеристики почвы.
Некоторые все еще сомневаются в пользе биоугля для окружающей среды, но ученые надеются переубедить скептиков. После завершения испытаний результаты будут говорить сами за себя, не сомневаются биологи.