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Путин указом разрешил украинцам въезжать без виз в Россию

29 сентября 2023 13:18
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Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Украины осуществлять въезд и выезд из РФ в порядке, не требующем получения визы, по внутреннему паспорту, в том числе с просроченным сроком действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Это относится и к другим документам, таким как дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении. Лица, у которых нет перечисленных документов, могут выехать из России по суше в ближнее зарубежье, предъявив «копию заключения об установлении личности иностранного гражданина». Данную копию они могут получить в МВД России. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

# Международная политика # Владимир Путин

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