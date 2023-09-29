Путин указом разрешил украинцам въезжать без виз в Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Украины осуществлять въезд и выезд из РФ в порядке, не требующем получения визы, по внутреннему паспорту, в том числе с просроченным сроком действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Это относится и к другим документам, таким как дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении. Лица, у которых нет перечисленных документов, могут выехать из России по суше в ближнее зарубежье, предъявив «копию заключения об установлении личности иностранного гражданина». Данную копию они могут получить в МВД России. Постановление вступает в силу с момента его подписания.