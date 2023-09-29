ВСУ жалуются на польскую военную технику

Служащие ВСУ пожаловались на польскую военную технику. Самоходные артиллерийские установки «Краб», которые Варшава направила украинской армии, оказались непригодны для боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть проблемы с гидравликой, сбои дает бортовой компьютер. И это если не брать в расчет быстрый износ комплектующих деталей. Отремонтировать технику самостоятельно Украина не может – нет запчастей и необходимой инструкции. Поэтому за помощью Киев снова вынужден обращаться к производителям.