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Дания выделит почти 7 млрд евро на оборону

20 февраля 2025 07:43
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Дания вслед за своими европейским партнерами решила увеличить расходы на оборону. В 2025 году на эти цели дополнительно выделят почти 7 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дания выделит почти 7 млрд евро на оборону-2

Деньги пойдут на модернизацию системы ПВО, приобретение ракет и техники. Закупки проведут без длительных тендерных процедур. Напомним, Дания является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Это истощило ее собственные ресурсы. Так, сухопутным войскам не хватает техники, боеприпасов и личного состава.

# Международная политика

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