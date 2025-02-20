Дания выделит почти 7 млрд евро на оборону

Дания вслед за своими европейским партнерами решила увеличить расходы на оборону. В 2025 году на эти цели дополнительно выделят почти 7 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дания вслед за своими европейским партнерами решила увеличить расходы на оборону. В 2025 году на эти цели дополнительно выделят почти 7 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги пойдут на модернизацию системы ПВО, приобретение ракет и техники. Закупки проведут без длительных тендерных процедур. Напомним, Дания является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Это истощило ее собственные ресурсы. Так, сухопутным войскам не хватает техники, боеприпасов и личного состава.