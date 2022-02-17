Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины ухудшилась. Об этом заявили в самопровозглашённой ЛНР

Обстановка на линии соприкосновения на востоке Украины существенно обострилось за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Сейчас наблюдается очередной виток напряженности.