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Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины ухудшилась. Об этом заявили в самопровозглашённой ЛНР

17 февраля 2022 08:14
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Обстановка на линии соприкосновения на востоке Украины существенно обострилось за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины ухудшилась. Об этом заявили в самопровозглашённой ЛНР-1

Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Сейчас наблюдается очередной виток напряженности.

# Международная политика # Ян Лещенко # Фотофакт

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