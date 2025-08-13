В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи на жатве

Белорусские аграрии приближаются к очередному знаковому рубежу. Если позволит погода, то к вечеру намолот может составить шесть миллионов тонн зерна с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удерживают лидерство по валовому сбору зерна Брестская, Гродненская и Минская области. В Центральном регионе началась переброска техники с юга на север. Хозяйства, где уже собран урожай, приходят на помощь туда, где еще предстоит много работы. 13 августа колонна из 10 комбайнов в сопровождении машин ГАИ и МЧС отправилась из Несвижского района в Крупский. Им предстоит преодолеть расстояние более чем в 250 км. К вечеру они будут в точке назначения и уже завтра приступят к жатве.

Юрий Наполев, старший комбайнер ОАО «Грицкевичи»: А какая разница? Хлеб же один и тот же. Тут убираешь, как и дома, так и везде.

Михаил Груша, главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райсполкома:

В Несвижском районе уборочная кампания подходит к концу. Нам остается при хорошей погоде, при хорошем раскладе несколько дней. Некоторые хозяйства уже закончили данную уборочную кампанию. Вот нужно направить помощь в виде 10 комбайновых экипажей для помощи уборки зерновых культур 2025 года в Крупский район. Комбайны все технически исправны, выезжали сегодня раньше, чтобы при хорошей погоде, при хорошем движении добраться.

Минская область – единственная в стране, выполнила госзаказ по пивоваренному ячменю, такая же ситуация с рапсом. На Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию поставляется пшеница повышенного качества. Сейчас важно не просто убрать урожай в оптимальные сроки, но и сохранить качество зерна, которое пойдет как на продовольственные, так и в фуражные цели.