Стильные образы для города: минчане рассказали, что сейчас в тренде

Просто джинсы и поло. Но при этом это выглядит достаточно стильно за счет текстур, цветов. У меня два преимущественно, так скажем, цвета в моем гардеробе сейчас. Это голубой и шоколадный. Они мне запали в душу еще с осени. Платки. У меня несколько вариантов. Я их по-разному стилизую. Сегодня я просто повесила его на сумку для того, чтобы обыграть ее. Деним очень нравится мне в этом году.