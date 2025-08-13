Стильные образы для города: минчане рассказали, что сейчас в тренде

Все очень нежное нравится, если честно. Топы на завязках, кружево – тренд сезона. Что в душе западет, то и беру.
Все очень нежное нравится, если честно. Топы на завязках, кружево – тренд сезона. Что в душе западет, то и беру.
Просто джинсы и поло. Но при этом это выглядит достаточно стильно за счет текстур, цветов. У меня два преимущественно, так скажем, цвета в моем гардеробе сейчас. Это голубой и шоколадный. Они мне запали в душу еще с осени. Платки. У меня несколько вариантов. Я их по-разному стилизую. Сегодня я просто повесила его на сумку для того, чтобы обыграть ее. Деним очень нравится мне в этом году.
Стиль Индиана Джонс, что-то такое. Шапки только не хватает. Мне нравится моя прическа. Я ее относительно недавно ношу. Яркая рубашка, светлые штаны. Не люблю темные вещи. Мне кажется, Минск достаточно модный современный город в этом плане. Замечаю очень часто стильно одевающихся парней и девушек.
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