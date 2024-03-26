В американском Балтиморе из-за врезавшегося судна обрушился мост с авто

Автомобильный мост Фрэнсис Скотт Ки в Балтиморе рухнул после того, как столкнулся с контейнеровозом. Об этом сообщает ТАСС.

В соцсетях появились видеоролики обрушения моста, на которых запечатлено столкновение большого контейнеровоза с одним из его опор. В итоге несколько машин, стоявших на мосту, упали в воду вместе с частями моста.

Мэр города Балтимор Брэндон Скотт сообщил, что уже едет на место происшествия, и отметил, что спасатели уже на месте.

Сотрудники береговой охраны сообщили, что судно, которое врезалось в мост, было под флагом Сингапура. Согласно системе отслеживания судов, контейнеровоз Dali следовал из Балтимора в Коломбо, столицу Шри-Ланки.