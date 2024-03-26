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Politico: выделенные $300 млн Киеву были потрачены еще в конце 2023 года

26 марта 2024 10:00
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Пакет финансовой помощи Киеву в размере 300 млн долларов, утвержденный Конгрессом США, был задействован еще в ноябре 2023 года, чтобы не допустить остановки работы из-за нехватки финансирования. Об этом пишет РИА Новости  со ссылкой на Politico.

Средства, выделенные на поддержку Украины, были частью государственного бюджета в размере 1,2 триллиона долларов, который подписал президент Байден, но в данный момент они не могут быть использованы.

Майк Джонсон и Чак Шумер предварительно договорились о выделении 1,66 триллиона долларов на правительственные операции на 2024 финансовый год, начиная с октября 2023 года.

Тем не менее из-за ограниченности во времени на утверждение полного бюджета до наступления остановки, законодатели были просто вынуждены принимать временную резолюцию, третью с начала финансового года.

В США «шатдаун» – это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия средств, при котором сотрудники важнейших сфер деятельности продолжают работать без зарплаты, в то время как остальные отправлены в отпуск.

# Международная политика

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