Бельгия намерена поставить Украине 30 F-16 до 2028 года

Бельгия намерена поставить в Украину 30 истребителей F-16 до 2028 года, причем первая поставка состоится в 2024 году, заявил министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. Об этом пишет РИА Новости.

Доставка будет осуществляться по мере получения Бельгией заказанных F-35 из США. Лабиб подчеркнул, что в Бельгии создан фонд в 1,7 миллиарда евро для поставки оружия Украине, который финансируется из налогов на реинвестирование российских активов.

При этом находящийся в Бельгии украинский президент Владимир Зеленский намерен заключить соглашение о безопасности сроком на 10 лет.