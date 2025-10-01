Сильный взрыв прогремел в Мюнхене – есть жертвы

Известно, что подрыв в столице Баварии подготовил и совершил местный житель. После взрыва он зажег дом своих родителей и покончил с собой. Пожар охватил не только здание, но и уничтожил несколько припаркованных рядом автомобилей. По словам соседей, были слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила несколько взрывных устройств и записку об угрозе нападения на участников проходящего в городе фестиваля. Район оцеплен.