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Сильный взрыв прогремел в Мюнхене – есть жертвы

01 октября 2025 10:38
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Чрезвычайное происшествие в немецком Мюнхене. Там в результате мощного взрыва погиб человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный взрыв прогремел в Мюнхене – есть жертвы-2

Известно, что подрыв в столице Баварии подготовил и совершил местный житель. После взрыва он зажег дом своих родителей и покончил с собой. Пожар охватил не только здание, но и уничтожил несколько припаркованных рядом автомобилей. По словам соседей, были слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила несколько взрывных устройств и записку об угрозе нападения на участников проходящего в городе фестиваля. Район оцеплен.

# Германия # Взрыв

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