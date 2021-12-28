Новости Чили. Сильные пожары на юге Чили уничтожили более 12 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью сгорели несколько домов.

Пламя распространялось так быстро, что жители в панике выбегали на улицу, даже не успев забрать свои вещи. Им оставалось лишь беспомощно наблюдать, как огонь проглатывает их имущество. Остановить стихию пытаются десятки пожарных, которых с воздуха поддерживают четыре самолета и пять вертолетов.