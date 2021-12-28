Самолёт упал на оживлённую улицу в Сан-Диего. Выживших в авиакатастрофе нет

По словам очевидцев, он стал резко снижаться, задел линии электропередачи, после чего упал на дорогу, взорвался и загорелся. Власти сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет, но не сказали, сколько человек находилось на борту. Точное количество погибших и их личности выясняются. Также до сих непонятно, почему произошло ЧП. На земле жертв и разрушений нет. Повреждения получил лишь один дом, еще несколько сотен остались без электричества.