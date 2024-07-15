Сильнейший лесной пожар в Новороссийске перекинулся на местные базы отдыха

В Новороссийске из-за масштабного лесного пожара объявлен режим ЧС. За сутки его площадь превысила 60 гектаров и продолжает увеличиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь перекинулся на местные базы отдыха, на пяти из них уже уничтожено 11 зданий. Спасатели экстренно эвакуировали оттуда более полутысячи отдыхающих. С пламенем продолжают бороться более 300 человек и 80 единиц техники. К ним прибывают пожарные расчеты из Анапы и Геленджика. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара.

МЧС России задействовало несколько вертолетов и самолет, которые сбросили около 100 тонн воды. Однако, несмотря на все усилия, пламя продолжает распространяться из-за сильного ветра. Сообщений о пострадавших не поступало.