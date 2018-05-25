Сильнейшие ливни обрушатся на Оман: на страну надвигается циклон «Мекуну»

В стране закрываются аэропорты, массово отменяют авиарейсы. По прогнозам синоптиков в течение суток циклон «Мекуну» принесет в страну сильнейшие ливни.

Это грозит паводками и мощными селевыми потоками с гор, которые могут привести к настоящему стихийному бедствию. Максимальная скорость в центре вихря достигает 43 метров в секунду. Чтобы избежать многочисленных жертв, властям необходимо эвакуировать население из прибрежных районов.