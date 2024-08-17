Сильнейшие лесные пожары вспыхнули на западе Турции – местные власти объявили эвакуацию

Сильнейшие лесные пожары вспыхнули на западе Турции. Огонь уже добрался до жилых кварталов. По меньшей мере 16 домов объяты пламенем в Измире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них полностью уничтожены.

Местные власти объявили эвакуацию. Порядка 300 человек вывезли из зоны бедствия. Им оказана необходимая медпомощь. Тем временем пожарные продолжают бороться со стихией. На место происшествия направлены десятки бригад. Потушить огонь пытаются с земли и воздуха. Пять самолетов и 15 вертолетов работают в небе. Несмотря на все усилия специалистов, пока попытки хотя бы локализовать огонь безуспешны. Причина пожара на данный момент не установлена.