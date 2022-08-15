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Сильнейшая засуха в Европе. В Германии и Франции пересохли главные реки

15 августа 2022 07:03
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Аномальная жара превратила Европу в Долину Смерти. Страны столкнулись с сильнейшей засухой за последние полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшая засуха в Европе. В Германии и Франции пересохли главные реки-1

Гибнет картофель, кукуруза, пшеница и даже подсолнухи, которые всегда тянутся к солнцу. Для аграрных стран урожай – это значительная часть доходов. Потому сегодняшняя ситуация вызывает беспокойство у многих людей. Страдают фермеры. В Нидерландах они в очередной раз собрались на протесты. Аграрии не знают, есть ли смысл заниматься посевами. Ведь гарантий, что урожай можно будет собрать хотя бы в следующем году, нет. Земли сильно пострадали и быть такими же плодородными, как раньше, уже не смогут. И ладно, если бы поля можно было полить, но нечем. Пересохли главные водные артерии Британии, Франции и Германии. Страдает и экономика европейских стран. Например, та же Германия потеряла возможность транспортировать по воде 80 % грузов. Из-за пересыхания реки Рейн судоходство в стране практически остановлено.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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