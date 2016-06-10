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Сикстинская капелла появилась в центре Мехико: на это ушло два года

10 июня 2016 06:20
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Новости Мексики. Сикстинская капелла появилась в центре Мехико прямо по соседству с памятником Революции. Точную копию знаменитого строения, которая по величине полностью соответствует знаменитому музею в Ватикане, разрабатывали и возводили мексиканские художники, инженеры и архитекторы. Фрески в натуральную величину распечатали на специальном тонком холсте. К слову, на реализацию проекта понадобилось около двух лет.

Но, главное, авторам удалось достичь цели: в выставочном комплексе действительно можно почувствовать, что находишься в знаменитом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Картины

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