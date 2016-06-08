Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе

Новости Узбекистана. В Узбекистане экстренную посадку совершил пассажирский самолет. Авиалайнер, который следовал рейсом Каир-Пекин, приземлился после того, как была получена анонимная информация о нахождении на борту бомбы. 17 членов экипажа и 118 пассажиров были эвакуированы.

Судно обследовали специалисты. Взрывных устройств на борту не обнаружили. Воздушная гавань, которая из-за инцидента была закрыта на несколько часов, возобновила работу в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.