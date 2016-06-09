Новости Чехии. Мошенники из Украины и России продавали поддельные визы в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция республики возбудила дело в отношении 14 человек. Причем, среди них есть работники чешских ведомств. Они, естественно, за взятку, помогали ускорить процедуру признания школьных аттестатов, выданных в других странах.

Подобные действия запускали целую цепочку правонарушений, которые в итоге позволяли человеку получить вид на жительство в Чехии.

Таким способом в Праге и других городах страны осели сотни мигрантов из стран третьего мира. Сообщается, что за эту услугу люди платили в районе тысячи долларов.