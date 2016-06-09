Прямой эфир

Мошенники из Украины и России продавали поддельные визы в Чехии

09 июня 2016 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. Мошенники из Украины и России продавали поддельные визы в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.           

Полиция республики возбудила дело в отношении 14 человек. Причем, среди них есть работники чешских ведомств. Они, естественно, за взятку, помогали ускорить процедуру признания школьных аттестатов, выданных в других странах.

Подобные действия запускали целую цепочку правонарушений, которые в итоге позволяли человеку получить вид на жительство в Чехии.

Таким способом в Праге и других городах страны осели сотни мигрантов из стран третьего мира. Сообщается, что за эту услугу люди платили в районе тысячи долларов.

# Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
Необычный рекорд в Болгарии: создали трёхкилометровую колонну из машин
08 июня 2016 11:03

Необычный рекорд в Болгарии: создали трёхкилометровую колонну из машин

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе
08 июня 2016 11:00

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе

Во Франции о возможных терактах уведомит мобильное приложение
08 июня 2016 10:20

Во Франции о возможных терактах уведомит мобильное приложение