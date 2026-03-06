Тегеран подвергся самому масштабному обстрелу с начала конфликта. Это произошло после того, как Израиль объявил о новом военном этапе: сейчас ЦАХАЛ наносит удары по иранской столице и другим городам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пораженных целей – как военные объекты, так и гражданские, включая жилые дома, автостоянки и автозаправочные станции. Как сообщается, разрушена Иранская военная академия. Мощные взрывы гремят в городе Керманшах, в районе, где расположены многочисленные ракетные базы. Израильские военные заявили, что в результате атак уничтожена большая часть иранских систем ПВО и пусковых установок. В тоже время США также готовятся к усиленной атаке. Как стало известно Пентагон экстренно запрашивает у конгресса миллиарды долларов на восполнение ракетного арсенала. По словам министра войны Пита Хегсета Иран очень скоро столкнется с резким увеличением огневой мощи. А сам Пентагон намерен вести войну без всяких ограничений.

Пит Хегсет, министр войны США:

Тупые политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет. Полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму. Если вы думали, что уже все видели, просто подождите.

Вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары по военным базам США в Кувейте и Ираке, также по объектам в Израиле. В свою очередь Иран пообещал более интенсивные и масштабные атаки в ближайшие дни.