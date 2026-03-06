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Express: Трамп обрушился на Зеленского и похвалил Путина

06 марта 2026 10:37
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Express: Трамп обрушился на Зеленского и похвалил Путина-0

Лидер Штатов Дональд Трамп раскритиковал главу Владимира Зеленского и положительно отозвался о президенте РФ Владимире Путине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Daily Express.

По словам Трампа, Зеленский препятствует урегулированию конфликта на Украине, в то время как Путин готов заключить соглашение.

Более половины американцев не поддерживают решение Трампа начать войну с Ираном.

Москва неоднократно заявляла, что выступает за долгосрочный мир, а не за временное перемирие. Его достижение возможно только после устранения коренных причин конфликта. К ним относятся угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и притеснения русскоязычного населения в Украине.

Фото: pinterest

# Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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