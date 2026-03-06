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В Германии школьники и студенты вышли на акции протеста против обязательного призыва

06 марта 2026 10:35
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Молодежь Германии воевать не хочет. Десятки тысяч школьников и студентов по всей стране вышли на улицы городов, чтобы выразить свой протест и сказать нет планам правительства ввести обязательный призыв в армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии школьники и студенты вышли на акции протеста против обязательного призыва-2

После долгих дебатов Бундестаг одобрил новый закон о воинской службе. Документ предусматривает, что все 18-летние юноши должны будут заполнить анкету о готовности проходить службу в армии. Эти сведения планируется использовать для формирования базы потенциальных призывников. Закон начнет действовать в июле 2027 года. Сама военная служба пока остается добровольной, если удастся найти достаточное количество новобранцев. Однако демонстранты призвали отменить спорное решение властей.

# Германия

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