В Германии школьники и студенты вышли на акции протеста против обязательного призыва

Молодежь Германии воевать не хочет. Десятки тысяч школьников и студентов по всей стране вышли на улицы городов, чтобы выразить свой протест и сказать нет планам правительства ввести обязательный призыв в армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После долгих дебатов Бундестаг одобрил новый закон о воинской службе. Документ предусматривает, что все 18-летние юноши должны будут заполнить анкету о готовности проходить службу в армии. Эти сведения планируется использовать для формирования базы потенциальных призывников. Закон начнет действовать в июле 2027 года. Сама военная служба пока остается добровольной, если удастся найти достаточное количество новобранцев. Однако демонстранты призвали отменить спорное решение властей.