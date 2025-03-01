Сийярто о споре Трампа и Зеленского: стало ясно, кто за мир, а кто за войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал выступление американского лидера Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским самым значительным моментом за последние три года. Он высказал надежду на успешность переговоров между Российской Федерацией и США, так как только они могут урегулировать конфликт в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Сийярто отметил, что позиция Трампа в пользу мира важна, и выразил уверенность в успехе переговорного процесса с Россией. По его словам, после диспута между Трампом и Зеленским выяснилось, кто хочет мира, а кто – войны.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне переросла в перепалку, после которой Трамп посчитал себя неуважаемым и «выгнал» Зеленского. Заключение сделки по поставке редкоземельных металлов было сорвано. Трамп заявил, что не увидел у Зеленского желания урегулировать конфликт с Российской Федерацией.