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Глава МИД ФРГ Бербок призвала немедленно выделить Украине дополнительные 3 млрд евро

01 марта 2025 14:52
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает парламент одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро, несмотря на разразившийся скандал с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского.  Об этом пишет РИА Новости.

Ранее встреча между Трампом и Зеленским превратилась в конфронтацию, в результате которой была сорвана сделка по редкоземельным металлам, а Трамп обвинил Зеленского в отсутствии желания разрешить конфликт с Россией. Бербок призывает все демократические партии в Бундестаге поддержать это выделение, которое ранее было заблокировано. 

Глава МИД ФРГ Бербок призвала немедленно выделить Украине дополнительные 3 млрд евро-1

Фото: pixabay

Однако немецкое издание Spiegel сообщило, что офис Шольца не желает предоставлять Украине дополнительную военную помощь.

Между тем Россия рассматривает поставку оружия в Украину как препятствие для урегулирования и вовлечения стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие поставки оружия будут считаться законной целью для России. 

Кремль утверждает, что западное оружие, поставляемое в Украину, контрпродуктивно для переговоров и будет иметь негативные последствия.
 

# Международная политика

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