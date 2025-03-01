Глава МИД ФРГ Бербок призвала немедленно выделить Украине дополнительные 3 млрд евро

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает парламент одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро, несмотря на разразившийся скандал с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее встреча между Трампом и Зеленским превратилась в конфронтацию, в результате которой была сорвана сделка по редкоземельным металлам, а Трамп обвинил Зеленского в отсутствии желания разрешить конфликт с Россией. Бербок призывает все демократические партии в Бундестаге поддержать это выделение, которое ранее было заблокировано.