В Финляндии назвали победителя перепалки Зеленского и Трампа

Финский лидер Александр Стубб назвал президента России Владимира Путина победившим в споре между главой Штатов Дональдом Трампом и руководителем Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что победитель – это человек, которого даже не было на этой встрече, имея в виду президента России. Стабб, который всю свою жизнь занимался вопросами дипломатии, сказал, что он никогда не видел такого поведения на людях.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне обернулась публичной перепалкой, после чего Трамп почувствовал себя неуважаемым и «выгнал» Зеленского.