Прямой эфир

В Финляндии назвали победителя перепалки Зеленского и Трампа

01 марта 2025 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финский лидер Александр Стубб назвал президента России Владимира Путина победившим в споре между главой Штатов Дональдом Трампом и руководителем Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

В Финляндии назвали победителя перепалки Зеленского и Трампа-1

Фото: pixabay

Он заметил, что победитель – это человек, которого даже не было на этой встрече, имея в виду президента России. Стабб, который всю свою жизнь занимался вопросами дипломатии, сказал, что он никогда не видел такого поведения на людях.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне обернулась публичной перепалкой, после чего Трамп почувствовал себя неуважаемым и «выгнал» Зеленского.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-посол Брентон заявил, что Запад ошибся, отрезав контакты с РФ в 2022 году
01 марта 2025 13:47

Экс-посол Брентон заявил, что Запад ошибся, отрезав контакты с РФ в 2022 году

После провальных переговоров Трампа и Зеленского США могут прекратить поддержку Украины – СМИ
01 марта 2025 13:40

После провальных переговоров Трампа и Зеленского США могут прекратить поддержку Украины – СМИ

Сийярто о споре Трампа и Зеленского: стало ясно, кто за мир, а кто за войну
01 марта 2025 13:03

Сийярто о споре Трампа и Зеленского: стало ясно, кто за мир, а кто за войну