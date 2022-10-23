В Германии из-за энергокризиса прошли протесты в шести крупных городах

Новости Германии. В Европе не утихают протесты. Тысячи людей вышли на улицы Германии. Они требовали помощи от правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации прошли в шести крупных городах ФРГ. При этом призывы везде были одинаковые: справедливое распределение государственных средств для решения энергокризиса, борьба с инфляцией, а также отказ от ископаемого топлива. Ранее парламент Германии одобрил правительственный пакет мер по спасению от последствий резкого роста цен на энергоносители на сумму 200 миллиардов евро. Согласно нововведению, домохозяйства, малый и средний бизнес будут получать единовременный платеж для покрытия одного ежемесячного счета за газ. Однако даже это не помогло.

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