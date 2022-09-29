Новости Испании. Потребительская корзина в Испании дорожает беспрецедентными темпами. Набор продуктов, которые чаще всего покупают семьи, за год в среднем подорожал более чем на 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в национальном союзе потребителей, такого роста не было за последние 34 года. За год цены на продукты питания выросли на астрономические 118 %. В среднем фрукты подорожали на 64 %, макароны – на 56 %. Оливковое масло, которое испанцы чаще всего используют для приготовления еды, выросло в цене на 53 %, мука – наполовину, на 47 % стали дороже яйца. В этой ситуации испанский союз потребителей призвал власти снизить налог с продаж продуктов питания, а также раздавать талоны на питание малоимущим семьям.