Новости Финляндии. Финляндия проводит учения с реактивными истребителями. Участие принимают около 200 военнослужащих, задействованы учебные и военные самолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-воздушные силы впервые за несколько десятилетий там закрыли крупную магистраль, соединяющей столицу Хельсинки с северной частью страны. При этом военные самолеты используют дорогу в качестве импровизированной взлетно-посадочной полосы. Кроме того, ВВС репетируют «горячую дозаправку» истребителя. Она происходит без выключения двигателей. В это время вооруженные силы проводят учения по подготовке к возможному нападению.