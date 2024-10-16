Польша приостанавливает действие права на убежище – в ЕС не увидели проблемы

Единство ЕС продолжает трещать по швам. Напряжение между странами Евросоюза увеличивается. Разногласия «центра» и «периферии» вызывают споры теперь не только не местном уровне. Многие политики возмущены диктатом Брюсселя, из-за чего национальные интересы перестают учитываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но даже в самой противоречивой ситуации Варшава сумела извлечь выгоду.

Еврокомиссия закроет глаза на приостановку Польшей действия закона о предоставлении убежища. Об этом заявил один из высокопоставленных европейских дипломатов. В частности, Брюссель не видит проблемы в том, что Варшава таким решением нарушает верховенство закона, так как страны восточного блока уже давно поднимают вопросы, связанные с восточной границей, и выражают обеспокоенность. В свою очередь Варшава не согласна ни на какие положения об ускорении реализации миграционного пакта, чего требует глава Еврокомиссии, поскольку боится, что это может быть равносильно ускорению обязательств по приему нелегальных мигрантов или уплате финансовых взносов. Но польский кабмин не оставили без сюрпризов. Оказывается, в европейском бюджете на 2025 год не нашлось средств на «Восточный щит» на границе с Беларусью, что побуждает правительство Туска брать деньги из кармана простых поляков.