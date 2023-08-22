Шприц, о который укололся ребенок в московском каршеринге, был с мефедроном

В Москве в шприце, которым случайно укололся ребенок в автомобиле каршеринга, был выявлен наркотик мефедрон, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств»). Информация об этом происшествии поступила 18 августа. Сообщается, что ребенок поранился о шприц, засунутый на заднее сиденье машины одной из служб каршеринга. В самой компании сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.