Прямой эфир

Шприц, о который укололся ребенок в московском каршеринге, был с мефедроном

22 августа 2023 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Москве в шприце, которым случайно укололся ребенок в автомобиле каршеринга, был выявлен наркотик мефедрон, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств»). Информация об этом происшествии поступила 18 августа. Сообщается, что ребенок поранился о шприц, засунутый на заднее сиденье машины одной из служб каршеринга. В самой компании сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.

# Наркотики

Другие новости рубрики

Все новости
В ЮАР открывается саммит БРИКС
22 августа 2023 09:28

В ЮАР открывается саммит БРИКС

Во Франции в перестрелке наркоторговцев погиб десятилетний ребенок
22 августа 2023 09:13

Во Франции в перестрелке наркоторговцев погиб десятилетний ребенок

Франция отправила Украине первую партию ракет SCALP
22 августа 2023 08:59

Франция отправила Украине первую партию ракет SCALP