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Франция отправила Украине первую партию ракет SCALP

22 августа 2023 08:59
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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что Париж поставил Киеву первые ракеты SCALP, сообщает РИА Новости.

Эта партия была пробной, и они показали себя вполне достойно. В дальнейшем Франция продолжит увеличивать объемы военной помощи Киеву. В Москве уверены, что вброс западного оружия в Украину только продлевает конфронтацию. Как сообщал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, поставляя оружие Киеву и обучая солдат ВСУ на территории своих стран.

# Международная политика

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