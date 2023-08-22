Франция отправила Украине первую партию ракет SCALP

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что Париж поставил Киеву первые ракеты SCALP, сообщает РИА Новости.

Эта партия была пробной, и они показали себя вполне достойно. В дальнейшем Франция продолжит увеличивать объемы военной помощи Киеву. В Москве уверены, что вброс западного оружия в Украину только продлевает конфронтацию. Как сообщал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, поставляя оружие Киеву и обучая солдат ВСУ на территории своих стран.