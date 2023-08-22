В ЮАР открывается саммит БРИКС

В Йоханнесбурге стартует XV саммит БРИКС под председательством ЮАР, сообщает ТАСС.

Основная тема – сотрудничество БРИКС и Африки. К участию в саммите президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил свыше 60 глав государств и правительств. Встреча на высшем уровне будет продолжаться три дня. В заключительный из них будет проведена встреча «друзей БРИКС», которая призвана усилить позиции глобального Юга и включить в повестку дня реформу международных отношений.

По мнению ЮАР, группе БРИКС предстоит стать лидером глобального Юга и направить процесс создания более справедливого международного порядка.