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В ЮАР открывается саммит БРИКС

22 августа 2023 09:28
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В Йоханнесбурге стартует XV саммит БРИКС под председательством ЮАР, сообщает ТАСС.

Основная тема – сотрудничество БРИКС и Африки. К участию в саммите президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил свыше 60 глав государств и правительств. Встреча на высшем уровне будет продолжаться три дня. В заключительный из них будет проведена встреча «друзей БРИКС», которая призвана усилить позиции глобального Юга и включить в повестку дня реформу международных отношений.

По мнению ЮАР, группе БРИКС предстоит стать лидером глобального Юга и направить процесс создания более справедливого международного порядка.

# Международная политика # Сирил Рамафоса

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