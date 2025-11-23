Институт Пушкина выбрал слово 2025 года – победа

Главный институт русского языка имени Пушкина назвал слово «победа» главным словом 2025 года. Это символично связано с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС.

На второе место попал «Max» – первый отечественный мессенджер, на третье – «нейросеть», уже становившаяся словом года в 2023 году. Это отражает растущую значимость технологий искусственного интеллекта.

Среди других претендентов – «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать». По мнению Никиты Гусева, ректора Института, «победа» остается одним из важнейших культурных понятий, которое объединяет поколения и находит отражение в искусстве и общественной памяти.

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