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Около 200 тыс. украинцев могут лишиться правового статуса в США

23 ноября 2025 16:49
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Около 200 тыс. украинцев могут лишиться правового статуса в США-0

Около 200 000 украинцев в США рискуют лишиться своего правового статуса из-за задержек в обработке заявок на его продление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

С апреля 2022 года в страну по гуманитарной программе прибыли около 260 тысяч человек, но с мая органы власти рассмотрели лишь около двух тысяч заявок.

После того как Дональд Трамп пришел к власти, его администрация объявила о намерении лишить сотни тысяч украинцев временного положения и начать масштабные депортации. Первые случаи уже известны – 50 человек были депортированы на родину.

Фото: pixabay

# Международная политика

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