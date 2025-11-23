Около 200 тыс. украинцев могут лишиться правового статуса в США

Около 200 000 украинцев в США рискуют лишиться своего правового статуса из-за задержек в обработке заявок на его продление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

С апреля 2022 года в страну по гуманитарной программе прибыли около 260 тысяч человек, но с мая органы власти рассмотрели лишь около двух тысяч заявок.

После того как Дональд Трамп пришел к власти, его администрация объявила о намерении лишить сотни тысяч украинцев временного положения и начать масштабные депортации. Первые случаи уже известны – 50 человек были депортированы на родину.

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