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Шольц заявил, что ЕС желает мира Украине, и призвал увеличить производство оружия для поставок Киеву

09 марта 2023 06:31
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Хочешь мира – готовься к войне? Олаф Шольц выступил с противоречивыми заявлениями по поводу украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шольц заявил, что ЕС желает мира Украине, и призвал увеличить производство оружия для поставок Киеву-1

Европейский союз желает его скорейшего завершения, отметил канцлер Германии. Однако тут же призвал увеличить производство вооружения и снарядов для военных поставок Киеву. Закончил свое выступление в Бранденбурге Шольц неутешительными прогнозами. Конфликт в Украине не завершится в ближайшем будущем, считает немецкий канцлер.

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# Международная политика # Олаф Шольц # Фотофакт

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