Шольц заявил, что ЕС желает мира Украине, и призвал увеличить производство оружия для поставок Киеву

Хочешь мира – готовься к войне? Олаф Шольц выступил с противоречивыми заявлениями по поводу украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейский союз желает его скорейшего завершения, отметил канцлер Германии. Однако тут же призвал увеличить производство вооружения и снарядов для военных поставок Киеву. Закончил свое выступление в Бранденбурге Шольц неутешительными прогнозами. Конфликт в Украине не завершится в ближайшем будущем, считает немецкий канцлер.