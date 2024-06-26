Президент Болгарии заявил о необходимости начала переговоров о мире в Украине. Румен Радев заявил, что поставка нового вооружения Киеву не изменит существенным образом ситуацию на фронте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер напомнил о нехватке бойцов на поле боя, подготовке и мотивации солдат и указал на невозможность ВСУ добиться успеха. Глава Болгарии считает, что пришло время начинать переговоры о прекращении боевых действий и определении ясных условий мира в соответствии с уставом ООН, – сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Радев отмечал, что Украина не обладает собственными финансовыми ресурсами для достижения своих целей, поэтому путей для завершения конфликта всего два. Среди них политик назвал усиление поддержки Киева странами НАТО и мирные переговоры. Сам болгарский лидер выступает за второй вариант.