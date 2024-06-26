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Ректоров частных вузов задержали в Польше

26 июня 2024 13:39
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Ректоры частных университетов задержаны в Польше. Четверых сотрудников учебных заведений подозревают в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректоров частных вузов задержали в Польше-1

Речь о вузах в Катовице, Кракове и Лодзи. Проблема для Польши стала повсеместной. Представитель МВД республики заявил, что коррупция носит «невероятно развивающийся характер». В подтверждение этому факты. Накануне были задержаны еще трое сотрудников частных университетов. Обвиняемых подозревают в получении незаконной финансовой выгоды на сумму 630 тысяч злотых. Среди тех, кто незаконно обогащался на студентах, – профессор, ректор и основатель Академии прикладных наук.

# Коррупция # Новости Польши

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