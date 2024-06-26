Ректоров частных вузов задержали в Польше

Речь о вузах в Катовице, Кракове и Лодзи. Проблема для Польши стала повсеместной. Представитель МВД республики заявил, что коррупция носит «невероятно развивающийся характер». В подтверждение этому факты. Накануне были задержаны еще трое сотрудников частных университетов. Обвиняемых подозревают в получении незаконной финансовой выгоды на сумму 630 тысяч злотых. Среди тех, кто незаконно обогащался на студентах, – профессор, ректор и основатель Академии прикладных наук.