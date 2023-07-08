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Роберт Кеннеди-младший назвал ложью заявления Байдена об Украине

08 июля 2023 09:23
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Президент США Джо Байден занимается дезинформацией мирового сообщества об Украине и сокрытием реальной ситуации, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что если бы его выбрали президентом, он бы немедля инициировал проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом. Кеннеди-младший утверждает, что Россия неоднократно пыталась воспрепятствовать конфликту, и вспомнил, что лидер Украины Зеленский занял пост президента Украины в 2019 году благодаря своему обещанию выполнить Минские соглашения. 

В то же время российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что РФ не добивается эскалации украинского конфликта, а наоборот, стремится его прекратить. Однако страны Запада постоянно высказываются о необходимости продолжать военные действия, наращивать поставки оружия и обучать на своей территории бойцов Вооруженных сил Украины.

# Международная политика

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