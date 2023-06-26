AC: Европа устала финансировать Украину и не готова воевать с Россией

Европейцам порядком поднадоело выделять средства на Украину, и они не вступят в боевые столкновения с Россией в случае настоящей войны, утверждает американский журналист American Conservative Дуг Бэндоу, пишет РИА Новости.

По его мнению, в ходе бесед с европейскими политиками, прибывшими в Америку перед саммитом НАТО в Вильнюсе, он утвердился в своих заключениях, что в Европе никто не готов к прямому столкновению с Москвой. Хотя собеседники из европейских стран высказывали горячую симпатию к Украине, в большинстве своем это были члены национальных правительств и Европарламента, причем большинство из них признавали, что их народы устали оказывать материальную помощь Киеву.

Бэндоу поинтересовался, захотят ли эти люди воевать, если НАТО вступит в настоящую войну с Россией, но никто из его собеседников не ответил утвердительно. По словам журналиста, только Соединенные Штаты в рамках НАТО готовы к противостоянию, но они осознают, что такой конфликт может вылиться в ядерную войну, и поэтому рисковать безопасностью своей страны американские политики не станут.

Саммит западного военного блока пройдет 11-12 июля в столице Литвы.