Шестилетний мальчик из Чечни побил мировые рекорды по отжиманиям

Новости России. Шестилетний Рахим Куриев побил два мировых рекорда по отжиманиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчик отжался 4618 раз за 2 часа 25 минут. Второе достижение юного силача в том, что такой результат он показал за один подход, без перерыва на отдых.