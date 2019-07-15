С самолёта в Лондоне сняли безбилетного ребёнка

Новости Великобритании. Во время посадки на рейс до Лос-Анджелеса бортпроводники попросили у 12-летнего мальчика посадочный талон. Однако у ребенка его не оказалось, а отвечать на вопросы сотрудников он отказался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители вывели мальчика из лайнера. Из-за нарушения безопасности самолет эвакуировали. Вылет задержался более чем на четыре часа. Как ребенку удалось пройти через систему безопасности и пробраться на рейс незамеченным, выясняют правоохранители.