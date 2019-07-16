Взрыв в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

Новости США. В жилом доме в Калифорнии взорвался бытовой газ. В результате случившегося погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В жилом доме в Калифорнии взорвался бытовой газ. В результате случившегося погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел после того, как на место происшествия прибыла бригада газовой компании. Сотрудники отреагировали на сообщения людей о повреждении газопровода.
Пострадавших доставили в больницу. Жильцов соседних домов эвакуировали. Район ЧП оцеплен. Движение по близлежащим дорогам временно перекрыто.