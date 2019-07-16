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Взрыв в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

16 июля 2019 12:57
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Новости США. В жилом доме в Калифорнии взорвался бытовой газ. В результате случившегося погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали-1

Инцидент произошел после того, как на место происшествия прибыла бригада газовой компании. Сотрудники отреагировали на сообщения людей о повреждении газопровода.

Взрыв в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали-4

Пострадавших доставили в больницу. Жильцов соседних домов эвакуировали. Район ЧП оцеплен. Движение по близлежащим дорогам временно перекрыто.

# Взрыв газа # Фотофакт

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