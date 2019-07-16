Около 2,7 тысяч туристов эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции

Новости Франции. Во Франции эвакуировали около трех тысяч туристов. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они бушуют в департаменте Восточные Пиренеи. Загорелась лесополоса. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На данный момент пламя стремительно движется в сторону побережья.