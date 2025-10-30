Прямой эфир

Удар по мирному соглашению – Израиль вновь атаковал сектор Газа

30 октября 2025 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Израиль продолжает испытывать на прочность и без того хрупкое соглашение о перемирии в Газе. Сегодня, 30 октября, там вновь гремели взрывы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар по мирному соглашению – Израиль вновь атаковал сектор Газа-2

Израильские ВВС и бронетехника нанесли серию мощных ударов по территории анклава. И это буквально спустя сутки после заявления ЦАХАЛ о возвращении к режиму прекращения огня, объявленного после предыдущих атак. 

Под обстрел сегодня попали южные и северные районы Газы. Данных о погибших и раненых пока нет. Израильская армия утверждает, что целью стали позиции ХАМАС, расположенные в зонах, контролируемых ЦАХАЛ, и представлявшие угрозу военным. Однако эксперты считают, что на самом деле под ударом оказалось само соглашение о прекращении огня.

Международное сообщество выражает тревогу из-за возобновления боевых действий после массированных авиаударов по сектору. Израиль объясняет их ответом на атаку ХАМАС. Несмотря на заявления о перемирии, новая волна ударов вновь ставит его под угрозу. Жители Газы опасаются, что хрупкое соглашение может рухнуть и конфликт перерастет в затяжную войну.

# Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
30 октября 2025 14:30

Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ

В Польше обстреляли здание школы: пострадавших нет, разбиты окна
30 октября 2025 14:08

В Польше обстреляли здание школы: пострадавших нет, разбиты окна

DPA: трех «русских немцев» признали виновными в шпионаже в пользу России
30 октября 2025 13:39

DPA: трех «русских немцев» признали виновными в шпионаже в пользу России