Удар по мирному соглашению – Израиль вновь атаковал сектор Газа

Израиль продолжает испытывать на прочность и без того хрупкое соглашение о перемирии в Газе. Сегодня, 30 октября, там вновь гремели взрывы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские ВВС и бронетехника нанесли серию мощных ударов по территории анклава. И это буквально спустя сутки после заявления ЦАХАЛ о возвращении к режиму прекращения огня, объявленного после предыдущих атак.

Под обстрел сегодня попали южные и северные районы Газы. Данных о погибших и раненых пока нет. Израильская армия утверждает, что целью стали позиции ХАМАС, расположенные в зонах, контролируемых ЦАХАЛ, и представлявшие угрозу военным. Однако эксперты считают, что на самом деле под ударом оказалось само соглашение о прекращении огня.

Международное сообщество выражает тревогу из-за возобновления боевых действий после массированных авиаударов по сектору. Израиль объясняет их ответом на атаку ХАМАС. Несмотря на заявления о перемирии, новая волна ударов вновь ставит его под угрозу. Жители Газы опасаются, что хрупкое соглашение может рухнуть и конфликт перерастет в затяжную войну.