Шаппс: Британия хочет поставить Киеву еще 10 000 дронов

Во время визита в Киев министр обороны Великобритании Грант Шаппс анонсировал поставку в Украину еще 10 000 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

Это представляет собой дополнительные капиталовложения в размере 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов) к уже объявленной посылке дронов на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов (254 миллиона долларов). Шаппс отметил, что эти беспилотники будут поставлены напрямую с британских заводов. Последняя поставка включает в себя FPV-беспилотники, ударные беспилотники для одноразового наблюдения и морские дроны.

В России выразили опасения, что эти поставки оружия могут вовлечь страны НАТО в конфликт и будут «игрой с огнем». Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что любая поставка оружия для нужд Украины будет законной целью для РФ. Он также заметил, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, в том числе обучая военный контингент в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле считают, что поставки западного вооружения в Украину могут негативно повлиять на ход переговоров.