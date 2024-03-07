В Германии на забастовку вышли работники аэропортов и железной дороги

Штормит сегодня и Германию. Там проходит забастовка транспортников. На стачку вышли работники аэропортов и железной дороги. В результате – по всей стране массовые перебои в транспортном сообщении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменены более тысячи авиарейсов и около 80% междугородних и региональных поездов. Заложниками ситуации оказались около 200 тысяч человек, которым придется поменять свои планы. Сотрудники воздушных гаваней требуют повышения зарплат.

В то же время профсоюзы железнодорожников выступают за сокращение рабочих часов. Это уже не первые подобные стачки. Работники общественного транспорта с начала года не могут договориться с руководством компаний. Теперь профсоюзы намерены проводить внезапные забастовки, так как согласованные выступления результата не принесли.